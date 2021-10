Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Seniorin fällt auf falsche Polizeibeamtin herein - Kripo Neuss sucht Zeugen aus Krefeld

Krefeld (ots)

Wir teilen eine Pressemeldung unserer Kollegen aus Neuss - die Geldübergabe fand in Krefeld statt:

Am Freitag (15.10.), gegen 19 Uhr, meldete sich eine unbekannte Frau telefonisch bei einer 62-Jährigen und gab sich als Polizeibeamtin aus. Die Anruferin gab an, dass die Tochter der Seniorin einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Schwangere gestorben sei. Dann meldete sich eine hysterische Stimme, die angeblich die Tochter der Angerufenen sei, um die Geschichte zu bekräftigen. Daraufhin wurde die Seniorin zu einem vermeintlichem Staatsanwalt weitergeleitet, der ihr mitteilte, dass die Tochter nach Zahlung einer Ablöse abgeholt werden könne.

Die aufgebrachte Seniorin machte sich mit ihrem roten Skoda auf den Weg zur besprochenen Abholstelle in Krefeld vor dem Amtsgericht an der Straße "Nordwall". An der Abholstelle wartete ein betrügerischer Gutachter, der den Beutel mit Schmuck und Bargeld entgegennahm.

Die Seniorin beschreibt den Mann wie folgt: etwa 170 Zentimeter groß und circa im Alter von 35 bis 40 Jahre alt. Er trug einen Drei-Tage-Bart und eine hellblaue Mund-Nasen-Abdeckung. Der Betrüger hatte eine kräftige Statur sowie schwarze Haare.

Das Kriminalkommissariat 12 in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Betrüger haben es oft auf das Geld oder die Wertsachen älterer Menschen abgesehen und versuchen mit den unterschiedlichsten Maschen, an ihr Ziel zu kommen. Der beste Schutz ist, diese Maschen zu kennen. Viele Informationen zu Betrugsversuchen dieser Art finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

