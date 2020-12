Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rheindahlen: Reifenstecher beschädigt vier Autos

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

An insgesamt vier geparkten Autos in Rheindahlen haben Unbekannte in der Nacht von Freitag, 4. Dezember, auf Samstag, 5. Dezember, Reifen zerstochen. Die Autos standen an den Straßen Südwall und Dahlener Ende geparkt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn)

