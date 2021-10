Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem-Lehmheide: Unbekannter zersticht Autoreifen

Krefeld (ots)

Am heutigen Sonntag (17. Oktober 2021) hat ein bislang unbekannter Täter im Bereich der Martinstraße insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt. Gegen 01.31 Uhr wurden Anwohner der Martinstraße auf eine männliche Person aufmerksam, die an insgesamt sechs Fahrzeugen die Reifen zerstochen hat. Der Täter soll ca. 27-30 Jahre alt, etwa 175 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer hellen Hose und einer schwarzen Cap. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.(418)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell