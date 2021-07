Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (57) entblößte sich und manipulierte am Samstagabend (17. Juli), um 22.15 Uhr, an seinem Geschlechtsteil. Mitarbeiter der Deutschen Bahn führten den Mann der Bundespolizei zu. Geschädigte waren vor Ort nicht mehr festzustellen. Am Folgetag meldeten sich jedoch zwei junge Frauen. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen der exhibitionistischen Handlung ermittelt.

Der 57-jährige Deutsche positionierte sich auf Bahnsteig 4/5 in Düsseldorf Hauptbahnhof, indem er sich Frauen, die auf Bahnsteig 6 standen, direkt in deren Blickfeld stellte. Mehrere Frauen meldeten diesen Vorfall bei Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG. Sie nahmen den Exhibitionisten vorläufig fest und führten ihn der Wache der Bundespolizei zu. Auf dem Bahnsteig konnten keine Geschädigten mehr angetroffen werden.

Eine Kameraaufzeichnung hielt die Tat fest und konnte gesichert werden. Der Tatverdächtige wurde um 23.05 Uhr mit einem Platzverweis entlassen. Zwei junge Frauen (17) suchten am nächsten Tag die Dienststelle der Bundespolizei auf und berichteten über den Vorfall. Ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell