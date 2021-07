Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei leistet Erste Hilfe am Düsseldorfer Flughafen

Am Flughafen Düsseldorf brach am vergangenen Sonntagmorgen ein Reisender im Treppenbereich vor der Einreisekontrolle eines Fluges aus Nowosibirsk/ Russland zusammen. Hierdurch stürzte der 72-jährige Deutsche zudem einige Treppenstufen herab.

Die in der Einreisekontrolle befindlichen Beamten der Bundespolizei eilten unverzüglich zu dem regungslos am Boden liegenden Mann und leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Auch ein in der Nähe befindlicher Defibrillator wurde sachgemäß durch die Beamten eingesetzt.

Die den Mann begleitende, zu dem Zeitpunkt völlig verzweifelte Ehefrau, wurde durch eine Bundespolizeibeamtin betreut.

Der Mann konnte mit wiedereingesetzter Vitalfunktion an die Rettungskräfte übergeben und im Anschluss in ein Düsseldorfer Krankenhaus verbracht werden.

