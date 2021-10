Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ford Mustang entwendet

Geilenkirchen-Nierstraß (ots)

Von einer Parkfläche an der Straße Am Rodebach haben unbekannte Täter einen schwarzen Pkw Ford Mustang entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 12 Uhr am Sonntag (10. Oktober) und 6.30 Uhr am Montag (11. Oktober).

