Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zündschloss aus Wohnmobil entfernt

Gangelt-Birgden (ots)

In der Nacht auf Montag (11. Oktober) sind unbekannte Täter in ein Wohnmobil gelangt, welches an der Geilenkirchener Straße stand. Aus diesem entfernten sie das Zündschloss.

