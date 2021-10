Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Fitnessstudio

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen 15 Uhr am Samstag, 9. Oktober, und 8.20 Uhr am Montag, 11. Oktober, in ein Fitnessstudio an der Carl-Diem-Straße ein. Sie entwendeten einen Fernseher sowie eine Sporttasche inklusive Sportbekleidung. Außerdem wurde ein Wandspiegel beschädigt.

