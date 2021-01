Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldtasche gefunden

Bückeburg (ots)

(ma)

1.105,82 Euro warten auf Abholung durch den rechtmäßigen Eigentümer. Dieser Bargeldbetrag steckte in einer grauen Geldtasche mit der Aufschrift "VOKLSBANK", die bereits am Montag in einem Einkaufswagen im Getränkemarkt Am Weinberg in Bückeburg lag.

Die Tasche hat noch weitere Individualmerkmale, die der Verlierer bei der Abholung benennen könnte.

Vermutlich ist die Fundsache einem männlichen Kunden des Getränkemarktes zuzuordnen, der auf 60 Jahre geschätzt wird. Der Mann soll über eine korpulente Statur verfügen, hat graues/lockiges Haar und trug einen oliven Wollpullover.

Die Polizei Bückeburg hat die Geldtasche dem Fundbüro der Stadt Bückeburg übergeben.

