POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fußgänger angefahren

Nach einem Unfall fuhr ein unbekannter Transporter am Donnerstag in Heidenheim weiter.

Kurz vor 17 Uhr parkte ein 59-Jähriger sein Auto in der Schnaitheimer Straße. Er hatte sein Auto bereits verlassen als ein unbekannter Kleintransporter in stadtweinwärtige Richtung an ihm vorbei fuhr. Mit dem rechten Außenspiegel streifte er den 59-Jährigen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die fahndete nach dem unbekannten Fahrzeug, konnte es jedoch nicht entdecken. Bei dem Unfall erlitt der 59-Jährige leichte Verletzungen. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle entdeckten die Beamten den rechten Außenspiegel des Unfallverursachers. Das Polizeirevier Heidenheim (Telefon 07321/3220) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Der war mit einem roten Kleintransporter mit Heidenheimer Kennzeichen unterwegs.

