Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugen gesucht

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Donnerstag in Heidenheim.

UlmUlm (ots)

Kurz nach 8 Uhr fuhr der 22-Jährige in der Schnaitheimer Straße in auswärtige Richtung. Er fuhr mit seinem BMW auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Rechts neben ihm soll ein blauer Laster gefahren sein. Im Bereich Kapellweg soll der Laster nach links auf den Fahrstreifen des 22-Jährigen gekommen sein. Um einen Unfall zu vermeiden, zog der Fahrer des BMW nach links und prallte gegen eine Ampel. Der Laster fuhr weiter. Bei dem Unfall erlitt der 22-Jährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Die Verkehrspolizei Heidenheim (Telefon 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

