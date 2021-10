Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gemeldete Schlägerei in der Bad-Aussee-Straße

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, den 09.10.2021, gegen 21:10 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei in der Bad-Aussee-Straße gemeldet. Wie sich im Zuge der Anzeigenaufnahme darstellte, wurde der 51-jährige Geschädigte, der sich in einer Kneipe aufhielt, von dem 40-jährigen Beschuldigten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Bei beiden Beteiligten konnte eine starke Alkoholisierung festgestellt werden: Ein Atemalkoholtest bei dem Geschädigten ergab einen Wert von 2,83 Promille. Der 40-jährige Ludwigshafener wies einen Alkoholisierungsgrad von 1,66 Promille vor. Wie genau es zu dem körperlichen Angriff kam, wird im Nachgang ermittelt.

