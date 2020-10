Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1446) Nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (09.10.2020) beging ein 18-Jähriger in der Innenstadt mehrere Ladendiebstähle und flüchtete. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand.

Kurz vor Ladenschluss wurde der Mann von Ladendetektiven dabei beobachtet, wie er in einem Geschäft am Ludwigsplatz zwei Jacken entwendete und anschließend in Richtung Kaiserstraße flüchtete. Die Detektive nahmen die Verfolgung auf und verständigten die PI Nürnberg-Mitte.

In der Adlerstraße konnte der Flüchtende gestellt werden. Da er auf Ansprache durch die Beamten nicht reagierte, wurde er am Arm festgehalten. Hiergegen wehrte er sich, sodass er mittels unmittelbaren Zwangs zu Boden gebracht werden musste. Der 18-Jährige leistete weiterhin massiven Widerstand und konnte erst nach Hinzuziehung weiterer Unterstützungsstreifen gefesselt werden.

Der deutliche alkoholisierte Mann (über 1 Promille) wurde zur Dienststelle gebracht. Hier wurden bei einer Durchsuchung zwei weitere entwendete Jacken aufgefunden. Diese konnten einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft, ebenfalls am Ludwigsplatz, zugeordnet werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchführung einer Blutentnahme sowie die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an. Auf Grund seines weiterhin aggressiven Verhaltens und seiner erheblichen Alkoholisierung, wurde der 18-jährige nach Beendigung der Sachbearbeitung in Gewahrsam genommen.

Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte in Form von Schürfwunden an Armen und Beinen leicht verletzt. Sie sind weiterhin dienstfähig.

Der Beschuldigte muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Janine Mendel

