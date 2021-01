Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Zur Unfallzeit (11.01.21, 17.30 Uhr) befuhr eine 60-jährige Frau aus Drensteinfurt mit ihrem Pkw die Landstraße 585 aus Drensteinfurt kommend in Fahrtrichtung Albersloh. Vor ihr fuhr ein 47-jährige Mann aus Münster. In Höhe der Einmündung der L585 / L 851 (Abzweig nach Sendenhorst) beabsichtigte der Mann seinen Pkw unvermittelt auf der Fahrbahn zu wenden. In Folge des Wendemanövers kam es zu einem Zusammenstoß der beiden PKW, in dessen Folge der Mann schwer verletzt und die Frau leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

