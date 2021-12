Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Pferde als Unfallverursacher - Polizei sucht weitere mögliche Geschädigte

Bramsche (ots)

Auf der Neuenkirchener Straße, in Fahrtrichtung Bramsche, ereigneten sich am Dienstagabend (19.23 Uhr und 20.56 Uhr) zwei Unfälle, bei denen Pferde als Verursacher ermittelt wurden und an den beteiligten Autos Sachschäden entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Offensichtlich waren mehrere Pferde aus einer Koppel ausgebrochen, auf die Fahrbahn gelaufen und mit den dort fahrenden Pkw kollidiert. Die Polizei in Bramsche bittet in diesem Zusammenhang weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die entlaufenen Tiere gefährdet wurden, sich unter 05461 915300 zu melden.

