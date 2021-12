Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend befuhr ein 25-Jähriger die Brogwedder Straße aus Venne kommend in Richtung Vehrte. Auf Höhe der Einmündung zur Driehauserstraße kam er mit seinem VW Touareg alleinbeteiligt von der Straße ab und prallte gegen ein Brückengeländer des Venner Mühlenbach. Durch den Aufprall drehte sich der Geländewagen um 180 Grad und kam in Blickrichtung Venne auf der Brücke zum Stehen. Zwei dahinterfahrende Ersthelfer kamen dem Mann aus Bünde sofort zur Hilfe. Er war ansprechbar, blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sich selbständig aus seinem Auto befreien. Grund des Unfalls war laut seinen Angaben ein Blick auf das Mobiltelefon. Im weiteren Verlauf stellten die Polizisten einen Alkoholwert von über 1,8 Promille bei dem jungen Mann fest. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der SUV war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschlepper geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell