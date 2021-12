Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück A30/A1: Polizei stoppte Verkehrssünder auf der Autobahn

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend wurden Beamte des Zentralen Verkehrsdienstes Osnabrück auf der BAB 30 an der Anschlussstelle Osnabrück-Nahne auf einen Audi aufmerksam. Gegen 21.50 Uhr beging der Fahrer über eine Strecke von etwa zehn Kilometern erhebliche Verkehrsverstöße mit seinem A6. In einer 100km/h Zone der Autobahn in Richtung Rheine war er permanent zu schnell unterwegs und erreichte in der Spitze 185 km/h. Vorausfahrenden, langsameren Fahrzeugen fuhr der 29-Jährige viel zu dicht auf und unterschritt dabei massiv den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Am Lotter Kreuz wechselte der Audifahrer auf die A 1 in Richtung Münster, bevor er durch die Polizisten, die seine Fahrweise mit einem zivilen Videomessfahrzeug aufzeichneten, an einer Rastanlage kontrolliert werden konnte. Dem Verkehrssünder aus Georgsmarienhütte droht nun ein Bußgeld in Höhe von 1400 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

