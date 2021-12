Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Rollerfahrer angefahren - Verursacherin entfernte sich

Dissen (ots)

Ein 17-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 20 Uhr mit seinem Roller von Bad Rothenfelde nach Dissen. An der Einmündung "Am Krümpel" beabsichtigte der Jugendliche nach rechts in Richtung Ortskern abzubiegen. Er gewährte einem von links herannahenden Pkw die Vorfahrt. In diesem Moment fuhr dem Roller ein Pkw hinten auf und der Bad Rothenfelder fiel mit seinem Zweirad um. Aus dem Auto stieg eine Frau aus, erkundigte sich nach dem Befinden des Jugendlichen und setzte ihre Fahrt anschließend unerkannt fort. Der Rollerfahrer blieb körperlich unverletzt, allerdings entstanden Sachschäden am Kleinkraftrad. Die Polizei sucht nun nach der Unfallverursacherin, die wie folgt beschrieben wird:

- weiblich - 30 bis 40 Jahre alt - 170 - 175 cm groß - etwa schulterlange dunkle Haare - sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent - Ford Kuga, in dunkler Farbe - älteres Baujahr

Die Ermittler der Polizeistation Dissen suchen nun nach Zeugen des Unfalls. Eine Ersthelferin kümmerte sich um den 17-Jährigen und an der nahen Bushaltestelle sollen mehrere Fahrgäste gestanden haben. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05421/921390 oder 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell