Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Bronze-Kerzenständer aus Kirche gestohlen - Polizei sucht Zeugen (FOTO)

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag, zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr haben Unbekannte aus der katholischen Kirche in der Straße "Zum Töfatt" einen Kerzenständer aus Bronze gestohlen. Der Kerzenständer des ewigen Lichtes befand sich vor einer Steinwand in der Nähe des Altares. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

