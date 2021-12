Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Exhibitionist festgenommen

Dissen (ots)

Am Freitagmorgen wurden gleich zwei Frauen zum Opfer eines Exhibitionisten. Gegen 09:15 Uhr wurde eine 62-jährige Frau am Aschener Bach zwischen "Auf der Heue" und "Große Straße" durch einen Mann belästigt, der die Hose geöffnet hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau schrie den Täter an und entfernte sich. Sie verständigte die Polizei danach telefonisch.

Gegen 10:04 Uhr meldete sich eine 29-jährige Frau über den Notruf bei der Polizei, sie begegnete dem Täter an der Straße "Am Noller Bach". Der Mann folgte der Frau und manipulierte weiter sichtbar an seinem Geschlechtsteil. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei konnte der Täter gesichtet und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 27-jährigen Mann aus Moldawien, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, seinen derzeitigen Aufenthalt aber in Dissen hat. Der Mann wurde mittels Dolmetscher vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sein Atemalkoholwert betrug mehr als 1,1 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen stellte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Anträge, der 27-Jährige wurde auf freien Fuß gesetzt.

