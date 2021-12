Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Zeugen nach Gerätediebstahl gesucht - Täter schlug zweimal zu

Rieste (ots)

Zwischen Mittwochabend (21.30 Uhr) und Donnerstagmorgen (5.45 Uhr) ist es in der Straße "Südesch" zu zwei Gerätediebstählen gekommen. Ein Unbekannter machte sich an der Tür eines landwirtschaftlichen Nebengelasses in der Nähe der "Malgartener Straße" zu schaffen und nahm diverse Geräte der Marke "Stihl" an sich. Weniger Meter davon entfernt brach der Täter ebenfalls in eine Tischlerei ein und stahl eine Motorsäge der Marke "Stihl". Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Polizei aus Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell