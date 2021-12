Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Alfhausen: Zwei Verletzte bei Unfall auf B68

Alfhausen (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 24-Jährige mit ihrem VW Golf die Bersenbrücker Straße (B68) in Fahrtrichtung Bersenbrück. Als drei vorausfahrende Fahrzeuge vor der Golffahrerin verkehrsbedingt hielten, erkannte die junge Frau aus Löningen dies zu spät und fuhr auf einen Ford vom Typ "Focus" auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf einen VW "Scirocco" und dieser auf einen BMW geschoben. Bei der Kollision wurden die Verursacherin und die 55-jährige Fordfahrerin leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16.000 Euro. Der VW Golf und der Ford mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die 55-Jährige wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auf der Bundesstraße kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

