Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (29.11.2021) einen schwarzen E-Scooter im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Hof an der Hördtstraße gestohlen. Ermittlungen ergaben, dass der Täter gegen 18.00 Uhr über das Hoftor kletterte und anschließend mit dem E-Scooter, an dem das amtliche Kennzeichen 065WRZ angebracht war, flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden. Az.: ST/2285699/2021

