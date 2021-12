Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: 14-jähriges Kind bei Verkehrsunfall auf B51 tödlich verletzt

Bad Iburg (ots)

Am Montagmorgen, gegen 6.40 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Mazda die Osnabrücker Straße (B51) in Richtung Georgsmarienhütte. In Höhe der Straße "Laeregge" erfasste der junge Mann aus Bad Iburg mit seinem Fahrzeug einen 14-jährigen Jungen, der kurz zuvor zu Fuß die Bundesstraße überquerte. Bei der anschließenden Kollision zog sich das Kind tödliche Verletzungen zu. Sofort eingeleitete medizinische Maßnahmen blieben ohne Erfolg. Der Junge verstarb noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug des 25-Jährigen beschlagnahmt. Der Mann aus Bad Iburg erlitt einen schweren Schock und wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt an. Die Bundesstraße ist noch bis etwa 14 Uhr voll gesperrt. Mehrere Notfallseelsorger sind bereits den gesamten Vormittag im Einsatz.

