POL-STD: Polizei muss Party in Stade mit ca. 50 Gästen auflösen - Corona-Regeln werden ignoriert, Zwei Autos in Buxtehude aufgebrochen, Polizei muss gegen ungebetene Badegäste einschreiten

1. Polizei muss Party in Stade mit ca. 50 Gästen auflösen - Corona-Regeln werden ignoriert

Am gestrigen Abend musste die Polizei in Stade eine Party mit mindestens 50 Personen, die sich nicht an die Corona-Regeln hielten, auflösen.

Als die eingesetzten Beamten gegen 20:40 h das Grundstück im kleinen Schneeweg betraten, war bereits eine extrem aggressive Stimmung gegenüber der Polizei festzustellen und man war nicht bereit, die Feier zu beenden. Erst nachdem zusätzliche Streifenwagen aus Stade, Buxtehude, Bremervörde, Seevetal und Buchholz eintrafen, konnten die über 30 Beamtinnen und Beamten die Party auflösen.

Beeindruckt durch die Anzahl der eingesetzten Kräfte befolgten die Partygäste nun die Anweisungen der Polizei und verließen die Feier.

Es wurden Personalien festgestellt, Platzverweise erteilt und ca. 20 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet. Nach ca. zwei Stunden war der Einsatz beendet.

An der Elbe in Stadersand wurden am gestrigen Sonntag ca. 100 Fahrzeuge festgestellt. An vielen Fahrzeugen standen Personengruppen, die die Coronaregeln wie Abstände und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz nicht einhielten.

Auch der Bereich am Lühe-Anleger war mit Tagesausflüglern und Motoradfahrenden voll. Bis auf wenige Ausnahmen wurden hier die geltenden Regeln, auch hier gilt eine Maskentrage- und Abstandsgebot, kaum eingehalten.

2. Zwei Autos in Buxtehude aufgebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Buxtehude zwei Autos aufgebrochen worden. In der Hauptstraße hatten es bisher unbekannte Täter auf einen dort abgestellten Peugeot abgesehen. Hier wurde eine Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und dann aus dem Innenraum eine Sonnenbrille und eine Musikbox entwendet.

In der Siegebandstraße schlug ein bisher unbekannter Täter am frühen Sonntagmorgen gegen 00:40 h die Beifahrerscheibe eines dort geparkten Kia ein und entwendete eine Sporttasche mit Inhalt. Der Unbekannte konnte zwar durch Zeugen noch bei der Flucht beobachtet werden, eine sofort eingeleitete Fahndung in der Dunkelheit war aber anschließend leider erfolglos.

Der angerichtete Schaden an beiden Tatorten wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Polizei muss gegen ungebetene Badegäste einschreiten

Am späten gestrigen Nachmittag mussten Buxtehuder Polizeibeamte auf dem Gelände des Baggersees in Nottensdorf gegen ungebetene Badegäste einschreiten.

Die jungen Leute im Alter von 15 bis 33 Jahren aus der Samtgemeinde Horneburg, aus Buxtehude und Hamburg hatten sich Zutritt zu dem umzäunten Privatgelände verschafft um dort baden zu gehen.

Die eingesetzten Beamten stellten die Personalien von über 10 Personen fest, sprachen Platzverweise aus und leiteten Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedenbruchs ein.

