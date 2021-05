Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Zwei Jugendliche in Buxtehude überfallen und verletzt, Einbrecher in Bützflether Tennisheim, Unbekannte Täter dringen in Harsefelder Gewerbebetrieb ein

Stade (ots)

1. Zwei Jugendliche in Buxtehude überfallen und verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen kurz nach 01:00 h in Buxtehude in der Gildestraße in der Unterführung am Bahnhof zu einem Überfall auf zwei junge Männer gekommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren zwei bisher unbekannte männliche Täter auf die beiden 16- und 17-jährigen Buxtehuder zugekommen und hatten diese aufgefordert ihre Handys herauszugeben.

Das 17-jährige Opfer wurde von den Tätern geschlagen, konnte aber zunächst flüchten. Dabei wurde ihm sein Mobiltelefon aus der Hand gerissen.

Das 16-jährige Opfer wurde ebenfalls durch die Täter geschlagen und anschließend vermutlich mit einem Messer am rechten Oberschenkel verletzt.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert. Die beiden Täter werden als ca. 20 Jahre alt und mit südländischem Aussehen beschrieben. Beide Täter konnten mit ihrer Beute anschließend die Flucht in unbekannte Richtung antreten.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Raub in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

2. Einbrecher in Bützflether Tennisheim

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16:00 h und Samstagmorgen, 08:00 h in Stade-Bützfleth in der Straße "Am Freibad" über den Zaun auf das Gelände der dortigen Tennisanlage gelangt und haben zwei Holztüren und einen Getränkeautomaten am Tennisheim aufgebrochen.

Was bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird deshalb zunächst auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Unbekannte Täter dringen in Harsefelder Gewerbebetrieb ein

In der vergangenen Nacht zwischen 01:00 und 03:30 h sind bisher unbekannte Täter in Harsfeld in der Straße "Am Bauhof" über einen Maschendrahtzaun auf das Gelände eines dortigen Gartenbaubetriebes gelangt.

Von dem Grundstück aus haben sich die Unbekannten dann über einen weiteren durchtrennten Zaun auf das Nachbargewerbegrundstück begeben. Vermutlich wurde zunächst die Leiter aus dem Schuppen der Gartenbaufirma entwendet und mit auf das Gelände des Nachbarbetriebes genommen. Über die Leiter gelangte man auf das Dach im rückwärtigen Bereich der Firma, wo ein Oberlicht beschädigt wurde. Ein Einsteigen hat dann aber offenbar nicht stattgefunden.

Anschließend wurde die rechte Gebäudeseite der Halle aufgesucht. Hier wurde ein Fenstergitter teilweise gewaltsam entfernt und ein Fenster gewaltsam geöffnet. Durch die entstandene Öffnung begaben sich die Unbekannten ins Innere.

Vermutlich lediglich mit Glasgranulat als Diebesgut verließen die Täter danach dann den Tatort und flüchteten unerkannt. Der angerichtete Schaden wird hier zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell