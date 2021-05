Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Diverse Grills und Zubehör aus Stader Gartenmarkt entwendet, Dieseldiebe in Harsefeld

Stade (ots)

1. Diverse Grills und Zubehör aus Stader Gartenmarkt entwendet

Bisher unbekannte Täter sind in der gestrigen Nacht zwischen 18:00 h und 07:00 h in der Altländer Straße nach dem gewaltsamen Öffnen einer Zaunpforte auf das Grundstück eines dortigen Gartencenters gelangt und haben diverse Grills und Zubehör entwendet.

Mit der Beute konnten die Täter anschließend unerkannt entkommen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Einbrecher zum Abtransport des Diebesgutes mit einem passenden Fahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein müssen.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten oder die Angaben über den Verbleib der Beute machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Dieseldiebe in Harsefeld

Unbekannte Dieseldiebe haben in der vergangenen Nacht im Heuweg in Harsefeld bei einem dort abgestellten MAN-LKW das Schloss an einem Tank aufgebrochen und dann daraus eine derzeit noch nicht bekannte Menge Kraftstoff abgezapft und mitgenommen.

Das Schloss des zweiten Tanks des Fahrzeuges hielt dem Aufbruchsversuch stand.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell