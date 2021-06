Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Waldhausen - Mit 2,32 Promille Lkw aufgefahren

Warstein (ots)

2,32 Promille waren am Donnerstag (10. Juni), gegen 13.10 Uhr, wohl nicht ganz unbeteiligt an einem Auffahrunfall auf der K 8 in Waldhausen. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Borgenteich befuhr zuvor die Straße aus Richtung Uelde kommend in Richtung Waldhausen, als er an einer Feldeinfahrt beabsichtigte mit seinem Lkw anzuhalten. Nachdem er das Warnblinklicht bereits eingeschaltet hatte, fuhr ein 37-jähriger Mann aus Arnsberg dem Lkw ungebremst auf. Der Arnsberger erlitt einen Schock und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und lies durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen. (reh)

