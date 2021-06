Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Sperrmüll brannte - erheblicher Sachschaden an Einfamilienhaus

Wickede (ots)

Einen erheblichen Sachschaden zog ein offensichtlich angesteckter Sperrmüllhaufen vor einem unbewohnten Einfamilienhaus in der Straße "Zum Ostenfeld" nach sich. Das Feuer wurde in der Nacht zu Freitag (11. Juni), gegen 00.45 Uhr, bemerkt. Die Polizei geht bislang von Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise zu dem Feuer geben können, werden gebeten ich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

