Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Meiste - Gegen Baum geprallt

Rüthen (ots)

Mit einer Schwerverletzten und circa 5.000 Euro Sachschaden endete am Donnerstag (10. Juni), gegen 13 Uhr, ein Alleinunfall auf einem Feldweg in der Nähe der Johannes-Schulte-Allee in Meiste. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Warstein befuhr den Feldweg, kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kam auf einem angrenzenden Feld mit ihrem Wagen auf dem Autodach zum Stillstand. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Warsteinerin während Fahrt kurz "schwarze vor Augen", woraufhin sie die Kontrolle über den Wagen verlor. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell