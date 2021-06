Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Streitereien mit Stichverletzung

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag (10. Juni) kam es nach Zeugenaussagen im "Grünen Winkel" zu einem verbalen Streit zwischen einem 45-jährigen Mann aus Rüthen und einem Mann der sich in Begleitung mehrerer Frauen und Kinder befand. Gegen 20.40 Uhr kehrte der Unbekannte in den Park zurück und verletzte bei einem weiteren Streit den Rüthener mit einem Messer. Anschließend verließ der Tatverdächtige den Tatort. Das leicht verletzte Opfer konnte nach ambulanter Behandlung einer Schnittwunde am Arm wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Unbekannte war

- circa 30 Jahre alt - hatte schwarze Haare und schwarzen Bart - arabischer Phänotyp - Zur Tatzeit trug er ein rotes, kurzärmeliges T-Shirt und eine kurze, schwarze Sporthose mit einem weißen Streifen.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen oder den Tatablauf geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell