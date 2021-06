Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Schockanrufer & Enkeltrick: erneut Anrufe in der Region ++ Polizei warnt vor Betrugsmaschen: "Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese Themen!" ++

Lüneburg (ots)

Uelzen/Bevensen

Vor sog. "Schockanrufen" (aber auch vor Anrufen von Falschen Polizeibeamten oder Ärzten) am Telefon warnt aktuell die Polizei in der Region mit Nachdruck. Nachdem heute Morgen in der Region Bevensen/Uelzen erneut mehrfach ältere Bürgerinnen und Bürger von verschiedenen betrügerischen Anrufen berichteten, bittet die Polizei um Sensibilität.

Dabei wurden im Verlauf des 07.06.21 unabhängig voneinander Senioren in Bevensen angerufen. Dort hatten sich angebliche Ärzte aus dem Klinikum gemeldet und berichtet, dass ein Angehöriger erkrankt sei und auch Geld benötigt würde. Die Senioren gingen nicht darauf ein und verständigten die Polizei.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Hier einige Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

