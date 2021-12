Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Grauer Mercedes touchiert Kind auf dem Rad und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Gegen 16.00 Uhr am Samstagnachmittag, befuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Heinrichstraße in Richtung Wilhelmstraße. Als er beabsichtigte nach links in die Wilhelmstraße einzubiegen begegnete ihm aus dieser Straße ein bevorrechtigter grauer Mercedes. Der 12-Jährige versuchte die Kreuzung noch vor dem Pkw zu passieren, was jedoch misslang und es zum Zusammenstoß kam. Der Mercedes touchierte das Rad im hinteren Bereich, sodass der Junge zu Fall kam, sich jedoch nicht verletzte. Der unbekannte Autofahrer hielt zunächst an, fuhr jedoch in Richtung Maschstraße weiter ohne sich um das Kind zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Die Polizei in Bramsche sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können oder den ca. 30 Jahre alten Fahrer des grauen Mercedes, vmtl. C-Klasse. Diese melden sich bitte unter 05461/915300

