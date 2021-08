Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Linkskurve von der Straße abgekommen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 18.8.2021, 10.30 Uhr verletzte sich eine Autofahrerin bei einem Alleinunfall auf der K 27 zwischen Ahlen und Dolberg leicht. Die 34-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Kreisstraße von Dolberg in Fahrtrichtung Ahlen. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam die Ahlenerin nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einem Baum. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Alleinunfall entstandene Sachschaden beträgt etwas 3.300 Euro.

