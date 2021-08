Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der K 3

Warendorf (ots)

Zwei schwer verletzte Personen, ein Sachschaden von 30.100 Euro und eine zweistündig gesperrte Kreisstraße sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 17.8.2021 auf der K 3 in Höhe Everswinkel ereignet hat.

Ein 48-jähriger Everswinkler befuhr mit einem Traktor samt Anhänger die K 3 in Richtung Everswinkel und bog auf ein Feld ab. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw, dessen Fahrerin zunächst ein voraussfahrendes Auto überholt hat und im weiteren Verlauf das Gespann überholen wollte. Anschließend prallte der Pkw der 24-jährigen Everswinklerin mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Dabei wurde der 27-jährige Beifahrer in dem Auto eingeklemmt und konnte durch Rettungsmaßnahmen der Feuerwehr befreit werden. Bei dem Unfall wurden die junge Frau und der 27-jährige Warendorfer schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Das total beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

