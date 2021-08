Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradbesitzer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Besitzer eines Sparta Herrenrads, das die Polizei am 10.8.2021 in Ahlen am Ostwall sicherstellte.

Ein Anwohner eines Parkplatzes am Ostwalls beobachtete am Montag, 9.8.2021, gegen 13.00 Uhr, einen bisher unbekannten Mann wie er in einem Innenhof ein älteres, silbernes Herrenrad abstellte und mit einem Kettenschloß abschloß. Anschließend ging der Unbekannte in Richtung Hellstraße. Da das Fahrrad am nächsten Tag (Dienstag, 10.8.2021) ein Tor blockierte, benachrichtigte der Anwohner die Polizei. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher, da es möglicherweise gestohlen worden war.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein etwa 25 Jahre altes, sehr gut gepflegtes Herrenrad der Marke Sparta Cornwall mit zwei platten Reifen. Der unbekannte Mann, der das Zweirad abstellte ist circa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Jogginghose, einen grauen Kapuzenpullover sowie einen Mund-Nasen-Schutz bedeckt.

Wem gehört das Fahrrad? Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

