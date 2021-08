Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnung

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Samstag (14.08.2021) in eine Wohnung in Ahlen eingebrochen.

Der Täter hat sich vermutlich gegen 07.00 Uhr über die Wohnungstür Zugang zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Föhrenweg verschafft. Nachdem der 31-jähige Bewohner Geräusche hörte und nachsah, verließ der Täter die Wohnung. Im Hausflur konnte der 31-Jährige keinen Täter sehen.

Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hat den Täter beobachtet? Hinweise an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell