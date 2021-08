Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Warendorf (ots)

Ein 17-Jähriger ist am Sonntag (15.08.2021, 00.56 Uhr) in eine Wohnung in Beckum eingebrochen.

Der zunächst unbekannte Täter hat sich über das Schlafzimmerfenster Zugang zu der Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Wilhelmstraße verschafft. Die 28-jährige Bewohnerin wurde wach, schaltete das Licht an und bemerkte den jungen Mann im Schlafzimmer. Dieser griff die Frau an, sie konnte das jedoch abwehren. Während einer Rangelei schlug die 28-Jährige dem Einbrecher ein Messer aus der Hand, das dieser ohne sie zu bedrohen festhielt. Außerdem gelang es der 28-Jährigen dem Unbekannten eine Sturmhaube vom Kopf zu reißen und ihn festzuhalten. Während die Beckumerin den Einbrecher festhielt, wählte sie den Notruf der Polizei. Dem Täter gelang es sich aus ihrem Griff zu lösen, in dem er sich aus seinen Klamotten herauswand. Der junge Erwachsene floh ohne T-Shirt, Jacke und Tasche über das Schlafzimmerfenster und eine Mauer in unbekannte Richtung.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Täter um einen 17-jährigen Beckumer handelt. Dieser wurde vorläufig in Gewahrsam genommen.

