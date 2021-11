Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra - Unbekannte versuchten am frühen Freitagmorgen (19.11.), gegen 2:50 Uhr, in ein Sportgeschäft in der Straße "Rathausmarkt" einzubrechen. Die Täter schlugen die Scheibe einer Zugangstür ein und verursachten Schaden von etwa 500 Euro. Als hierdurch der akustische Alarm des Geschäfts ausgelöst wurde, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

