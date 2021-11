Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Raub in Tabakladen - Zeugenhinweise erbeten

Fulda (ots)

Am heutigen Donnerstag betraten um 17.55 Uhr in Fulda zwei junge Männer einen Tabakladen in der Florengasse. Sie bedrohten den Ladeninhaber und forderten Bargeld. Der Ladeninhaber blieb ohne Schaden und konnte die beiden in die Flucht schlagen. Sie flüchteten in Richtung Schlachthausgasse. Die beiden Täter waren beide ca. 18-20 Jahre alt, 170 bis 185 cm groß und von schlanker Statur. Sie trugen beide vermutlich einen schwarzen Mundnasenschutz und hochgezogene Kapuzen. Ein Täter war komplett schwarz bekleidet, der andere trug eine weißes Oberteil. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Die Kriminalpolizei in Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0661 / 105-0.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

