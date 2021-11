POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda - Am Mittwoch, 17.11.2021, gegen 06.00 Uh, befuhr ein 43jähriger mit seinem VW Passat die Künzeller Straße aus Richtung Turmstraße kommend. Auf Höhe der Kreuzbergstraße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei dem ihm entgegenkommenden Renault Master eines 41jährigen. Es kam zum Zuammenstoß. Hierbei wurden Fahrer und Beifahrer des VW Passat leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Fulda - Am Mittwoch, 17.11.2021, gegen 22.00 Uhr wollte eine 54jährige mit ihrem VW Caddy aus der Grundstückseinfahrt in der Straße Am Bahnhof auf Höhe Haus Nr. 14 in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah sie den VW Sharan eines 31jährigen, der die Straße Am Bahnhof in Richtung des Bahnhofs befuhr. Der Faher des Sharan versuchte noch eine Notbremsung zu machen - aber es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

