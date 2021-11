Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Nach Pkw-Diebstahl - Fünf Personen vorübergehend festgenommen

Fulda (ots)

Eichenzell/Löschenrod- In der Hauptstraße stahlen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (16.11.) einen weißen Toyota Sienna mit polnischem Kennzeichen, wir berichteten.

Am Mittwochnachmittag (17.11.) meldeten sich Zeugen bei der Fuldaer Polizei und gaben Hinweise zum Standort des gestohlenen Autos. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug in der Frankfurter Straße festgestellt werden. Als der Fahrer die Streifenwagen sah, ergriff er sofort die Flucht und überfuhr dabei mehrere rote Ampeln. Kurze Zeit später gelang es Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Fulda das Auto im Wallweg zu stoppen.

Im Fahrzeug saßen fünf Personen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren, am Steuer ein 16-Jähriger aus Eichenzell. Bei den ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der Eichenzeller Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung des Toyotas fanden die Beamtinnen und Beamte zudem Beweismittel auf, die auf die Begehung weiterer zurückliegender Straftaten hindeuten. Ob die Autoinsassen in Verbindung mit dem entsprechenden Pkw-Diebstahl stehen und was es mit den aufgefundenen Beweismitteln auf sich hat, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Fulda klären.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurden die fünf jungen Männer entlassen.

Der 16-Jährige aus Eichenzell muss sich nun unter anderem wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Dr. Christine Seban

Staatsanwaltschaft Fulda Pressesprecherin Tel. +49 (0)661 / 924 - 2704

Patrick Bug

Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell