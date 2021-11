Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto gestohlen - Mehrere Autos beschädigt

Fulda (ots)

Auto gestohlen

Eichenzell/Löschenrod - In der Hauptstraße stahlen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (16.11.) einen weißen Toyota Sienna mit dem polnischen Kennzeichen OP2030M. Das Auto stand im Hof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Autos beschädigt

Künzell - In der Nacht auf Sonntag (14.11.), zwischen 1.30 Uhr und 8.45 Uhr, kam es in der Turmstraße, im Bereich der Hausnummern 53 bis 81, zu drei Sachbeschädigungen an Pkw. Die Täter schlugen jeweils Scheiben ein und flüchteten unerkannt. Es entstand insgesamt Schaden in Höhe von circa 3.400 Euro. Wer entsprechend auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

(PB)

