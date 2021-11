Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Festnahme nach Ladendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Kennzeichendiebstahl

Lauterbach - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag (16.11.) die beiden amtlichen Kennzeichen VB-WR 1308 eines schwarzen Citroen C4 Picasso. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Goldhelg". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Festnahme nach Ladendiebstahl

Mücke - Am Dienstagabend (16.11.), nahmen Beamte der Polizeistation Alsfeld einen 43-jährigen Mann aus Mücke fest, nachdem dieser mehrere Waren aus einem Lebensmittelgeschäft im Flensunger Weg im Ortsteil Merlau entwendet hatte.

Obwohl gegen den 43-Jährigen bereits ein Hausverbot bestand, betrat dieser nach vorliegenden Erkenntnissen, gegen 19:45 Uhr, den Verkaufsraum und brüllte bedrohlich laut herum. Nachdem er den Laden verlassen hatte, informierten Zeugen die Polizei und berichteten von dem Diebstahl sowie einem in der Hosentasche des Mannes befindlichen Messer.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der 43-Jährige ausfindig gemacht und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme wurde Diebesgut sowie das durch die Zeugen beschriebene Messer aufgefunden und sichergestellt.

Der Mann aus Mücke wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Die Polizei in Alsfeld ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und der Bedrohung gegen den 43-Jährigen.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

