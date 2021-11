Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erstmeldung: Vollbrand eines einstöckigen Gebäudes

Breitenbach a. Herzberg (ots)

Derzeit laufen Löscharbeiten unter Einsatz eines Großaufgebots von Feuerwehr und Polizei in der Mittelstraße in Breitenbach am Herzberg. Um 22:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle in Bad Hersfeld der Brand eines Gebäudes mitgeteilt. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung zwei Personen im Gebäude befunden haben. Diese konnten das Gebäude aber noch selbständig verlassen. Der Schaden beläuft sich voraussichtlich im 5 bis 6 stelligen Bereich.

i.A. Braun, PHK - Führungs und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell