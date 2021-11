Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

1. HEF

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal - Am Dienstag (16.11.), gegen 15:30 Uhr, missachtete ein derzeit unbekannter Lkw-Fahrer mit Tieflader das blinkende Rotlicht an einem Bahnübergang in Heimboldshausen und fuhr unter den Bahnschrankenbaum als dieser sich bereits absenkte. Der Schrankenbaum stieß schließlich mit der Ladung des Lkw zusammen, was zur Folge hatte, dass der Schrankenbaum abbrach. Der Unfall wurde durch einen Lokführer, der sich in der sich nähernden Lokomotive befand, beobachtet. Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Missachtung der Vorfahrt

Ludwigsau - Am Dienstag (16.11.), gegen 17:20 Uhr, befuhr eine 63-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda mit ihrem BMW die Kasseler Straße in Richtung Bundesstraße 27. Zur selben Zeit befuhr eine 21-jährige Frau aus Haunetal die Bundesstraße 27 aus Richtung Hersfeld in Richtung Bebra. An der Einmündung in die Kasseler Straße wollte die Haunetalerin mit ihrem Mitsubishi nach links in diese abbiegen. Zeitgleich bog auch die Rotenburgerin nach links in Richtung Bebra auf die B27 ab und kollidierte hierbei mit der vorfahrtsberechtigten Frau aus Haunetal. Es entstand Schaden in Höhe von circa 11.000 Euro.

Geklärte Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (17.11.), gegen 22 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Philippsthal mit seinem Audi die Bundesstraße 324 von Neuenstein kommend in Richtung Bad Hersfeld. Dabei streifte der Mann mit seinem Audi einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra eines 45-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld und setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Unfall, verfolgte den Flüchtigen und informierte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle des 28-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass das Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr gefahren wurde. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Heringen - In der Zeit von Montag (15.11.), gegen 7 Uhr, bis Mittwoch (17.11.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher den geteerten Wirtschaftsweg außerhalb der Ortslage von Herfa in Richtung der Landstraße 3255. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam das Fahrzeug in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine dortige Böschung hinab und durchbrach einen Maschendrahtzaun eines Firmengeländes. Anschließend fuhr der Unbekannte nochmal auf der gegenüberliegenden Seite des gewerblichen Geländes durch den Zaun, um wieder auf den Wirtschaftsweg zu gelangen. Am Zaun entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Bei dem verursachenden Auto könnte es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen möglicherweise um einen VW Polo gehandelt haben. Wem ist ein entsprechendes Fahrzeug mit Beschädigungen im Frontbereich und an der rechten Fahrzeugseite aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

2. VB

Gartenzaunsockel beschädigt und geflüchtet

Lauterbach - Zwischen Freitag (12.11.), gegen 21 Uhr und Samstag (13.11.), gegen 12:30 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrer die Lindenstraße von der Fuldaer Straße kommend. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte den zwei Meter breiten Gehweg und stieß anschließend gegen den Betonsockel eines dortigen Gartenzaunes. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Schlitz - Am Sonntag (14.11.), zwischen 11 Uhr und 19 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrer auf dem alten Brauereigelände gegen einen dort geparkten VW-Passat-Kombi. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.600 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Kollision im Längsverkehr und geflüchtet

Lauterbach - Am Samstag (13.11.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein Hyundai-i20-Fahrer die L 3161 von Rimlos in Richtung Heblos. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ihm dabei ein bis dato unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches zu weit links fuhr. In der Folge berührten sich die beiden Fahrzeuge, wodurch Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro an dem Hyundai entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Beim Überholen stießen PKW und Elektrodreirad zusammen

Schotten - Am Mittwoch (17.11.), gegen 19:40 Uhr, befuhr ein Seat-Leon-Fahrer die Vogelsbergstraße (L 3291) in aufsteigende Richtung. Beim Überholen eines Elektrodreirades in Höhe des Vogelparkes geriet dieses aus bisher unbekannter Ursache nach links, wodurch es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro.

Polizeistation Lauterbach

