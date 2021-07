Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tasche aus PKW entwendet - Zeugen gesucht

Neuss (ots)

Am Sonntag (11.07.), in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr, parkte ein 58-Jähriger seinen PKW auf einem Friedhofs-Parkplatz an der Volmerswerther Straße in Grimlinghausen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass es in seiner Abwesenheit auf unbekannte Weise geöffnet worden war, denn die Geldbörse, das Mobiltelefon sowie Münzgeld aus dem Wagen fehlten. Offenkundig war der VW Tourant ins Visier von unbekannten Tatverdächtigen geraten.

Der Neusser erstattete Anzeige.

Es meldete sich noch ein Pärchen bei dem 58-Jährigen, die einzelne Dokumente am Straßenrand zwischen dem Friedhof und dem Kreisverkehr an der Norfer Straße gefunden hatten.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 300-0 entgegen.

Immer wieder kommt es vor, dass Wertsachen aus geparkten Autos gestohlen werden. Um sich vor größerem Schaden zu bewahren, gilt es, sich bewusst zu machen, dass ein Auto kein Safe ist und Wertsachen darin nicht unbeaufsichtigt zurückgelassen werden sollten. Im Gegenteil: Offen sichtbare Gegenstände im Fahrzeuginneren können ein Tatanreiz für mögliche Diebe sein. Räumen Sie daher Ihr Auto aus - bevor es andere tun.

