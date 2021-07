Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Versuchter Raub auf Kaarster an der Moerser Straße - Kripo sucht Fahrradfahrer als Zeugen der Tat

Kaarst (ots)

Wie mit Pressemeldung vom 09.07.2021 - 12:06 Uhr berichtet, ermittelt die Polizei derzeit in einem Raubdelikt, das sich am Donnerstag (8.7.), kurz vor 22 Uhr, an der Moerser Straße Höhe Reeser Weg ereignet haben soll. Ein 21-Jähriger schilderte im Rahmen seiner Anzeigenerstattung bei der Polizeiwache, von zwei Männern an der beschriebenen Örtlichkeit angesprochen worden zu sein. Die Unbekannten hätten ihn unverhohlen aufgefordert, seine Sachen auszuhändigen und ihrer Forderung Nachdruck verliehen, indem sie Schläge androhten. Als der 21-Jährige sich weigerte, ließ das Duo den Worten offenbar Taten folgen. Ihr Opfer beschrieb gegenüber der Polizei von beiden Männern mit Fäusten geschlagen worden zu sein, aber keine schlimmeren Verletzungen erlitten zu haben.

Beute machten die Angreifer nicht, denn ein Fahrradfahrer wurde Zeuge der Tat und die beiden Männer flüchteten in Richtung Xantener Straße.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 23 sucht nun nach den beschriebenen Tätern, die etwa 19 bis 23 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren sein sollen. Beide trugen schwarze Jogginghosen. Einer von beiden war mit geschätzten 180 Zentimetern unwesentlich größer als sein Komplize und trug einen grauen Hoodie, während sein Begleiter ein schwarzes T-Shirt anhatte.

Mögliche Hinweisgeber, die Auskunft zum Geschehen oder der Identität der Gesuchten geben können sowie insbesondere der bis dato unbekannte Fahrradfahrer werden gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

