Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Dormagen (ots)

Am Sonntagmittag (11.07.), gegen 14:00 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei einen Verkehrsunfall mit einer gestürzten Radfahrerin an der Rheinau in Dormagen - Zons. Die 66-jährige Frau wurde bei Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei durch ihren Ehemann sowie herbeigeeilte Ersthelfer betreut. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau aus Herten zuvor mit ihrem E-Bike den Radweg in Richtung Zons fahren und dabei einer Pfütze ausweichen. Hierbei verlor sie offenbar die Kontrolle über das Rad und stürzte.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell