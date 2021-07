Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Neuss (ots)

Am Freitagmorgen (09.07.), gegen 07:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich "Willy-Brandt-Ring" / Tilsiter Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einer Sattelzugmaschine. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der 29-Fahrer eines Kleintransporters, die Tilsiter Straße, aus Richtung des Einkaufszentrums kommend, zu befahren, und geriet in Höhe der Bahnunterführung in den Gegenverkehr. Er stieß mit einer Sattelzugmaschine zusammen. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt, sein Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme sowie Aufräumarbeiten musste der Bereich teilweise gesperrt werden. Die Polizei übernahm die Verkehrsregelung. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat in Neuss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell